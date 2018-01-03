تخفيض سنتين من الأقدمية للإلتحاق بالمناصب العليا في قطاع الصحة

راسلت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، في تعليمة مؤرخة بتاريخ 31 ديسمبر الفارط تحمل رقم 507، كلا من مديري الصحة بالولايات والمؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية، تحدد فيها شروط جديدة للالتحاق بالمناصب العليا وذلك بعد موافقة اللجنة الوزارية المشتركة التي ضمت كلا من مديرية الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وكذا مصالح وزارة المالية على طلب وزارة الصحة، خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 12 ديسمبر الفارط، بمقر المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.

حيث تمت الموافقة على منح رخصة استثنائية لتخفيض سنتين من الأقدمية في الرتبة، المشترطة للالتحاق بالمناصب العليا للمؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2018.

وأشارت في هذا الصدد، تعليمة وزارة الصحة، التي تحمل توقيع مدير الموارد البشرية، تحوز "الشروق" نسخة منها، أن الرخصة الاستثنائية تشمل كل المناصب العليا على أن يتم التخفيض بسنتين من الأقدمية للمناصب العليا التي يشترط فيها التعيين على الأقل ثلاث سنوات أقدمية عامة أو في الرتبة، وبتخفيض سنة واحدة بالنسبة للمناصب العليا التي يشترط فيها سنتان أقدمية عامة أو في الرتبة.