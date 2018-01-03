ولد عباس "يسخر" من طليبة

رد جمال ولد عباس الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، الأربعاء، بطريقة "ساخرة" على سؤال بشأن موقفه من مبادرة تأسيس تنسيقية لدعم العهدة الخامسة لرئيس الجمهورية، من قبل بهاء الدين طليبة النائب عن حزبه.

وسئل ولد عباس على هامش اجتماعه مع علي حداد وعبد المجيد سيدي السعيد عن موقفه من مبادرة طليبة فرد على الصحفية "هل تتابعين كرة القدم؟..هل تسمعين بنادي ليستر سيتي؟ من يلعب فيها؟ ..سليماني ومحرز إنهما رشيقان وجميلان..شاهدي أشخاصا مثل سليماني ومحرز".

ورغم عدم رده على السؤال بصراحة إلا إن إجابة جمال ولد عباس حملت ما يشبه "سخرية" وحتى "إهانة" بحق نائب الحزب بهاء الدين طليبة بعد مقارنته باللاعبين محرز وسليماني وإشارته إلى بنيتهما الجسمانية.