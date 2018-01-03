هذا ماقاله مساهل في أول تصريح على خلفية مقتل حراق جزائري باسبانيا

قدم مساهل تعازيه لعائلة الفقيد واقاربه مؤكدا لهم تعاطفه و تضامنه في هذه المحنة الأليمة.

استقبل وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل اليوم الأربعاء أفراد عائلة الجزائري محمد بودربالة المتوفى بمركز احتجاز بأرشيدونا جنوب اسبانيا حسبما أشار إليه بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

و أوضح ذات المصدر أن الوزير أطلع أولياء و أسرة الفقيد "بكل ما تقوم به السفارة الجزائرية بمدريد و الممثلية القنصلية للجزائر بأليكانت بالتنسيق مع السلطات الاسبانية من أجل تسليط الضوء على هذه المأساة التي ألمت بالعائلة و التي أثارت الاستياء في البلاد".

كما أكد مساهل لأفراد عائلة محمد بودربالة أن المصالح القنصلية الجزائرية بإسبانيا وفرت "كل الوسائل الضرورية لإعادة جثمان الفقيد و تسليمه لعائلته اثر استكمال الاجراءات المرتبطة بالتحقيق في اسبانيا و في الجزائر".

وقدم مساهل تعازيه لعائلة الفقيد واقاربه مؤكدا لهم تعاطفه و تضامنه في هذه المحنة الأليمة.

و يذكر أنه " في إطار نفس القضية استقبل المكلف بالأعمال لمملكة اسبانيا بالجزائر في الصبيحة بمقر وزارة الشؤون الخارجية" يضيف نفس البيان.