مساهل يستقبل القائم بالأعمال الإسباني

استقبل وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، الأربعاء، القائم بأعمال السفارة الإسبانية عقب وفاة حراق جزائري في ظروف غامضة بمركز احتجاز بمنطقة بأرشيدونا.

ولم يقدم بيان الوزارة تفاصيل حول هذا اللقاء، الذي جاء بعد تعالي أصوات تطالب بالتحقيق في ظروف وفاة محمد بودربالة قبل أيام بمركز احتجاز بأرشيدونا جنوب اسبانيا، رافضة الرواية الرسمية الإسبانية حول انتحاره.

من جهة أخرى استقبل وزير الخارجية عائلة الضحية، أين أطلعهم وفق ذات المصدر على كل "ما تقوم به السفارة الجزائرية بمدريد والممثلية القنصلية للجزائر بأليكانت، بالتنسيق مع السلطات الاسبانية من أجل تسليط الضوء على هذه المأساة التي ألمت بالعائلة".