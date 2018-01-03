استيراد 4 مواد كلّف الجزائر 8.5 مليار دولار في 11 شهراً

الإحصائية تخصّ واردات المواد الغذائية والزيوت

كشفت بيانات رسمية حديثة، الأربعاء، عن بلوغ كلفة واردات أربع من المواد الغذائية والزيوت لما لا يقلّ عن 8.53 مليار دولار في الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2017.

حسب أرقام المركز الوطني للإعلام و الإحصائيات التابع للجمارك، كلّفت فاتورة استيراد الحليب ومشتقات الألبان، 1.31 مليار دولار بين جانفي ونوفمبر 2017، مقابل 897.92 مليون دولار في نفس الفترة من السنة الفارطة، بارتفاع قدره 412 مليون دولار، مما يمثل نسبة ارتفاع قاربت 46 من المئة.

وعرف استيراد السكر والسكريات نفس المنحنى الصعودي لتبلغ الفاتورة 957.48 مليون دولار مقابل 830.04 مليون دولار، بارتفاع يتجاوز 127 مليون دولار (+ 15.3 من المئة).

أما بخصوص الزيوت الموجهة للصناعة الغذائية (المصنفة في مجموعة المواد الموجهة في عمل الصناعة)، فارتفعت وارداتها إلى 779.28 مليون دولار مقابل 638.75 مليون دولار، بزيادة تتجاوز 140 مليون دولار (+22 من المئة).

وبهذا، كلفت فاتورة الاستيراد الإجمالية لمجموعة المواد الغذائية والزيوت الموجهة للصناعة الغذائية سقف 8.53 مليار دولار في الـ 11 شهرا الأولى من 2017 (مقابل 8.17 مليار دولار في نفس الفترة من 2016).

تراجع الحبوب واللحوم والأدوية

عرفت واردات الحبوب واللحوم من مجموع المواد الغذائية الأساسية تراجعا لكن بشكل طفيف، حيث بلغت فاتورة استيراد الحبوب (القمح الصلب، اللين...، السميد، والطحين)، 2.54 مليار دولار (مقابل 2.63 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016)، بتراجع 87 مليون دولار (- 3.31 من المئة).

وتمّ استيراد اللحوم بمبلغ 181.52 مليون دولار مقابل 219.23 مليون دولار، أي بتراجع قدره 38 مليون دولار (- 17.2 من المئة)، أما فاتورة استيراد البن والشاي، فبلغت 349.03 مليون دولار مقابل 371.74 مليون دولار، بارتفاع يتجاوز 22 مليون دولار (+6 من المئة).

على المنوال ذاته، تراجعت فاتورة الواردات الدوائية إلى 1.71 مليار دولار مقابل 1.84 مليار دولار، أي بانخفاض أزيد من 133 مليون دولار (- 7.25 من المئة).

وبالنسبة للخضر الجافة ومواد أخرى، فتم استيرادها بمبلغ 376.27 مليون دولار مقابل 283.47 مليون دولار، أي بارتفاع 93 مليون دولار (+ 32.7 من المئة).