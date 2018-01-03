علي حداد: "نحن مع الرئيس حتى الممات" .. مؤكدا "إذا قرر الرئيس بوتفليقة الترشح لعهدة رئاسية خامسة فنحن معه".

قال مؤكدا "إذا قرر الرئيس بوتفليقة الترشح لعهدة رئاسية خامسة فنحن معه".

في أول تعليق له على قضية العهدة الخامسة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد "نحن مع الرئيس حتى الممات".

وأضاف حداد مؤكدا "إذا قرر الرئيس بوتفليقة الترشح لعهدة رئاسية خامسة فنحن معه".

وجاء هذا ردا على سؤال بخصوص موقفه من إعلان النائب البرلماني وعضو اللجنة المركزية للأفلان بهاء الدين طليبة تأسيس تنسيقية لمناصرة العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة.

من جانبه، رفض الأمين العام للحزب جمال ولد عباس الخوض في الملف، ورفض التعليق على المبادرة التي طرحها طليبة.