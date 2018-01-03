زلزال البليدة : شعر بها سكان 6 ولايات وأعقبتها 3 هزات ارتدادية.. التفاصيل

نُصّبت خلية أزمة على مستوى بلدية وادي جر غرب ولاية البليدة ، اليوم الأربعاء ، لمتابعة مخلفات الهزة الأرضية التي ضربت المنطقة مساء أمس الثلاثاء ، حسب ما علم من مصالح الولاية.

وأوضحت ذات المصالح أن الخلية المشكلة من مختلف المدراء التنفيذيين من قطاعات الصحة و السكن و الأشغال العمومية و النشاط الاجتماعي ، أوكلت لها مهام إحصاء البنايات التي تعرض أصحابها لتشققات جراء الهزة الأرضية التي بلغت شدتها 5 درجات على سلم ريشتر.

وأصيب شخصان بجروح طفيفة جراء حالة الهلع ، حيث تم إسعافهما في عين المكان قبل تحويلهما إلى مستشفى العفرون، حسب ما ذكرت مصالح الحماية المدنية، وعكفت ذات المصالح بعين المكان على طمأنة المواطنين من أجل تفادي حالات الهلع و الفزع خاصة بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة و المسنين.

هلع في أوساط سكان منطقة واد جر بالبليدة

وأثارت هذه الهزة هلعا و خوفا كبيرين في نفوس سكان الولاية عموما و منطقة وادي جر حيث لوحظ خروج العديد منهم من منازلهم خوفا من الهزات الارتدادية التي تصاحب هذه الهزة، وأوضح هؤلاء السكان أن الكثير منهم قضوا ليلتهم خارج منازلهم سيما منهم القاطنين بالبيوت الهشة التي تضررت جراء الزلزال.

يذكر أن الهزة الأرضية التي سجلت في حدود الساعة 21:59 و حدد مركزها على بعد 4 كيلومترات جنوب غرب بلدية وادي جر بولاية البليدة ، شعر بها كذلك سكان الولايات المجاورة الدفلى و تيبازة و المدية و الجزائر العاصمة و بومرداس.

كما تم تسجيل ثلاث هزات ارتدادية كانت آخرها تلك المسجلة في حدود الساعة العاشرة و 18 دقيقة من صباح اليوم الأربعاء بولاية البليدة، حسب بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.