هذا هو موعد و تفاصيل الزيادات في تسعيرة النقل

حسب ما جاء في الإذاعة الوطنية.

من المرتقب أن تشهد تسعيرة النقل زيادات في الـ 10 من الشهر الجاري، حسب ما كشفت عنه الإذاعة الجزائرية.

وقال المصدر أن تسعيرة وسائل النقل سترتفع بـ 10 بالمئة بالنسبة للنقل بالحافلات و 13 بالمئة للنقل بسيارات الأجرة.

وكان رئيس المنظمة الوطنية للناقلين الخواص، حسين بوعرابة، قد أكد أنه تم الاتفاق على فرض هذه التسعيرات مشيرا على أنه تم أخذ القدرة الشرائية للمواطن بعين الاعتبار.