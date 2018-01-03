وثائق "مسرّبة" تكشف خطة الإمارات للتعامل مع أزمة التونسيات

نشر موقع "عربي21" الإخباري ، ما قال إنها وثيقة سرية إماراتية، تكشف "خطة أبوظبي للتعامل مع أزمة منع النساء التونسيات من السفر على متن طيران الإمارات .

وتضمنت الوثائق التي صدرت عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي في عدّة صفحات ، وتحت عنوان "تقدير موقف عاجل" ، جملة من التوصيات بشأن التعامل مع الأزمة، تمحورت حول التناول الإعلامي للأزمة في وسائل الإعلام الإماراتية .

وجاء في الوثائق الإماراتية ، أنه يجب "مراعاة ضبط الخطاب الإعلامي بما لا يمس المرأة التونسية ، كونها تحظى بتقدير مبالغ فيه بالمجتمع التونسي.

وأضافت الوثائق ، أنه على الإعلام الإماراتي أن يبرز أن الجهات الأمنية التونسية غير قادرة على ضبط حدودها في مطار العاصمة تونس ، بما يمنع إحتمال مرور عناصر إرهابية إلى داخل تراب الإمارات.

وكان قرار الخطوط الجوية الإماراتية بمنع التونسيات من ركوب الطائرة المتجهة إلى دبي ، يوم الجمعة الماضي، في مطار تونس قرطاج الدولي، قد اثار غضبا شعبيا وإعلاميا ورسميا في تونس ، وصل إلى إعلان الرئيس التونسي باجي قايد السبسي تعليق رحلات طيران الإمارات إلى تونس كردّ فعل على الإجراءات الإماراتية.