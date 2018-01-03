ديوان حقوق التأليف "أوندا" يمنع تصوير الفنان إيدير!

سُخط وامتعاض واستياء كبير سجله أمس العديد من مصوري الجرائد اليومية والمواقع الإلكترونية، وذلك على خلفية القرار المفاجئ للديوان الوطني لحقوق التأليف والحقوق المجاورة "أوندا" بمنعهم من تغطية حفلي الفنان القبائلي إيدير المقررين يومي 4 و5 جانفي الجاري بالقاعة البيضاوية.

القرار الذي لم تُعرف خلفياته ولا أسبابه بعد، جاء وفقا لما كشف عنه مصوّر "الشروق اليومي"، الزميل جعفر سعادة، لموقع "الشروق العربي"، بعد 5 أيام فقط من استصدار تصاريح تسمح لصحفي ومصوّر واحد من كل مؤسسة إعلامية بتغطية العرضين، قبل أن تعود "أوندا" وتعتذر عن عدم السماح للمصورين بتغطية الحفلين.. وتتعهد بتأمين الصور من خلال مصوّرها الخاص في سابقة هي الأولى من نوعها وسقطة كما وصفها الزميل "سعادة" الذي صرّح: "هل يُعقل بعد 38 سنة من غياب الفنان إيدير عن منصة الغناء في الجزائر نُمنع من تصويره "!!.

وفي منشور له عبر صفحته الخاصة على "فايسبوك" كتب جعفر تدوينة قصيرة قال فيها: "في سابقة أولى وزيد في 2018 .. أوندا تمنع المصورين الصحفيين من تغطية حفل الفنان إيدير يوم الخميس بالقاعة البيضاوية.. فهمنا راكم عارضين ناس خشان .. متنساوش ورولهم دزاير شابة توب".

في مقابل ذلك، سيكون الجمهور الجزائري، وتحديدا العاصمي، على موعد مع أيقونة الأغنية القبائلية إيدير الذي سينشط حفليه تحت شعار "لم الشمل" بعد حوالي 38 عاما من آخر حفل أقامه بالعاصمة. علما أن الفنان إيدير سيرافقه حوالي 30 موسيقيا ومجموعة من الكورال، بالإضافة إلى عدد من أشهر فناني الأغنية الفرنسية الذين كانوا قد شاركوا إيدير في بعض أغاني ألبومه الأخير "هنا وهناك" على غرار جيرار لينورمون وماكسيم لو فورستييه.

هذا وسيقوم إيدير بعد حفليه بالجزائر العاصمة، بجولة فنية اعتبارا من شهر ماي المقبل ستقوده إلى كل من عنابة وبجاية وباتنة وقسنطينة وتلمسان ومدن أخرى.