أخوان جزائريان يطلقان أشهر تطبيق لتوصل الطعام بنيويورك

تخرجا من مدرسة الدراسات التجارية بالجزائر.

نجح أخوان جزائريان (محمد وسيد أحمد مرزوق) في إطلاق أحد أهم التطبيقات الجديدة والمبتكرة لتوصيل الوجبات الغذائية في الولايات المتحدة الأمريكية، في فيفري الماضي، حيث يعمل التطبيق الذي يحمل اسم "Gebni " على توصيل الطلبات بأسعار تتوافق وسعر الوجبة.

وجاءت فكرة التطبيق بعد أن لاحظ الأخوان مرزوق ارتفاع أسعار توصيل الوجبات بمدينة نيويورك الأمريكية_ التي التحقا بها لإكمال دراستهما_ حيث يدفع الزبون السعر ذاته لتوصيل طلبيته مهما كان سعر الوجبة، إلا أن تطبيق "جيبني" يعمل وفق خوارزميات لحساب سعر الطبق ومسافة التوصيل وكلفتها لتتوافق مع سعر التوصيل. (أي أن الزبون يدفع أقل إن كان سعر الطعام منخفضا والعكس، يدفع أكثر في حالة ما إذا كان سعر الطعام أغلى).

وعن إسم التطبيق "GEBNI " فهو يعني "أحضر لي" باللهجة الجزائرية، غير أنه عُدل ليكون مناسبا أكثر، يقول محمد مرزوق.

يعتبر " جيبني" أحد اشهر التطبيقات لتوصيل الطعام في مدينة نيويورك، حيث يغطي مئات المطاعم، كما تم تحميله آلاف المرات من طرف المستخدمين ، في أقل من سنة من إطلاقه.

ويذكر أن الأخوان محمد وسيد أحمد مرزوق (28 و26 سنة) تخرجا من مدرسة الدراسات العليا للتجارة بالجزائر قبل ان يلتحقا بجامعة أمريكية لإكمال دراستهما العليا.