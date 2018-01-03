ايدير : ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور شجّعني على العودة إلى الجزائر

قال الفنان القبائلي “إيدير” أنّ ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور شجّعني على العودة إلى الجزائر.

وأكّد صاحب رائعة “أفافا ينوفا” في ندوة صحفية نشطها اليوم بمقر الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

أنّ ترقية وترسيم اللغة الأمازيغية كلغة وطنية في الدستور، شجّعني على العودة إلى أرض الوطن والغناء فيه أمام جمهوري.

يشار إلى انّ، إيدير سينظّم حفليين غدا وبعد غد في القاعة البيضاوية بالعاصمة بعد غياب دام 39 عاما.

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