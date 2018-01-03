مقتل طفل فلسطيني برصاص جيش الإحتلال الصهيوني

استشهد فتى فلسطيني اليوم الأربعاء، برصاص جيش الإحتلال الصهيوني.

الفتى استشهد في مواجهات اندلعت في قرية قرب مدينة رام الله، في الضفّة الغربية المحتلة، حسب ما أعلنته وزارة الصحّة الفلسطينية.

وأعلنت الوزارة، استشهاد الطفل مصعب فراس التميمي “17 عاماً”، متأثّراً بجروح خطيرة.

بعد إصابته برصاص الاحتلال في قرية دير نظام شمال رام الله.

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