هذا موعد انطلاق الاكتتاب في صيغة السكن الترقوي المدعم LPA..التفاصيل:

ستنطلق عمليات التسجيل في صيغة السكن الترقوي المدعم "LPA" خلال الأسبوع الثاني من الشهر الجاري ، وذلك بعد صدور المرسوم الخاص بهذه الصيغة في الجريدة الرسمية.

ووستنطلق المشاريع السكنية الجديدة في صيغة السكن الترقوي المدعم عبر 40 ولاية ، بمعدل ما بين 1000 و 1500 سكن في كل ولاية ، في حين تحصلت ولاية الجزائر على حصة قدرت بـ2000 وحدة سكنية ضمن هذا البرنامج ، حسب ما أعلن في وقت سابق وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار .

وبخصوص نسبة الشطر الأول التي يتم دفعه لديوان التسيير العقاري للاكتتاب في سكنات LPA ، فستتراوح بين 20 و25 بالمائة حسب كل ولاية.

ويتحصل كل مستفيد من السكن بصيغة الترقوي المدعم من دعم الصندوق الوطني للسكن تصل قيمته إلى 70 مليون سنتيم .