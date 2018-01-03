تعرض 3 أشخاص من عائلة واحدة إختناقا بالغاز في الأغواط

أصيب 3 أشخاص بالاختناق بعد تسرب غاز أحادي أكسيد الكربون داخل شقة بعمارة بحي الاستقلال بدائرة آفلو بولاية الأغواط.

وحسب ما أفادت به الحماية المدنية اليوم الأربعاء، فإن المصابيين من عائلة واحدة

وهم الأم تبلغ من العمر وطفلين يبلغان من العمر 11 و3 سنوات لكل واحد منهما.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية، أين قامت بإسعاف الضحايا في عين المكان كما نقلتهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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