نحو انقراض الشوكولا في السنوات المقبلة

أعلن الخبراء عن احتمالية نفاد الشوكولاته خلال 40 عاما، وذلك لأن نبات الكاكاو، لا يستطيع الاستمرار في الطقس الحار، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

تنمو أشجار الكاكاو، في نطاق 20 درجة شمال وجنوب خط الاستواء – وتزدهر هذه النباتات في ظروف معينة مثل الرطوبة العالية والأمطار الغزيرة.

ولكن، مع ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 2.1 درجة مئوية خلال الثلاثين عامًا القادمة بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري، من شأنه أن يدمر أشجار الكاكاو – الأمر الذي سيؤثر على صناعة الشوكولاته في جميع أنحاء العالم، وفقًا لما ذكرته الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في الولايات المتحدة.

وهذا يعني أن مناطق إنتاج الكاكاو من المقرر أن تدفع آلاف الأقدام قدما إلى تضاريس جبلية يتم الحفاظ عليها بعناية للحياة البرية بحلول عام 2050.

وسيواجه المسؤولون في بلدان مثل كوت ديفوار وغانا – التي تنتج أكثر من نصف الشوكولاتة في العالم – مشكلة محيرة، حول ما إذا كان سيحافظون على إمدادات الشوكولاته لدول العالم أو حماية نظامهم البيئي الذي يحتضر.