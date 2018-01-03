عودة الأمطار والثلوج على الولايات الشمالية السبت المقبل

ستتغير حالة الطقس بداية من يوم السبت المقبل، بسبب قدوم إضطراب جوي محمل بأمطار وثلوج على الولايات الشمالية.حسبما أفادت به مصادر من الديوان الوطني للأرصاد الجوية لـ”النهار أونلاين”، والتي تتزامن والدخول المدرسي يوم الأحد 7 جانفي 2018.أين سيكون الطقس على المناطق الغربية والوسطى للبلاد بارد وغير مستقر مرفوق بتساقط الأمطار والبرد.

حيث يرتقب أن تتساقط الثلوج مساء يوم السبت على المرتفعات الغربية والوسطى الغربية التي يزيد علوها عن 1000 متر.

لينزل مستوى التساقط إلى 900 متر يوم الأحد، على المرتفعات الغربية والوسطى الغربية لتنتقل خلال الظهيرة إلى المناطق الوسطى الشرقية للبلاد.

في حين يوم الأحد استمرار تساقط للثلوج على المرتفعات الغربية والوسطى الغربية التي يزيد علوها عن 900 متر.

وينتقل تساقط الثلوج الى المرتفعات الوسطى الشرقية خلال الظهيرة.

أما بشرق البلاد سيميزها طقس غائم وممطر، في حين بالجنوب الجزائري بعض الأمطار مرتقبة على شمال الصحراء و الواحات.