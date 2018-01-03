تأكيد حراق في تصريحات وشهادات حصرية أنّ الشاب محمد دربالة مات مقتولا

قال حراقة جزائري من بين المهاجرين الجزائريين المرحّلين من إسبانيا، أنّ الأمن الإسباني كان يعنّفهم بشدّة.وأكّد الحراق في تصريحات وشهادات حصرية أنّ، الشاب محمد دربالة، مات مقتولا من طرف الأمن بعد تعرضّه للعنف، ولم ينتحر.موضّحا أنّ المركز الّذي كان فيه لا يسمح له بالإنتحار.و اضاف انّ، تلك اللّيلة بات في غرفة بمفرده، في الوقت الذي كنّا نبيت شخصين في غرفة واحدة.وبعد حدوث مناوشات مع الأمن قاموا 5 من عناصر الأمن بضربه إلى ان توفي .

وتابع، بأنّ عناصر الامن وضعوهم في سجن للقتلة وليس في مركز لإيواء اللاجئين.