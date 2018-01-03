ترامب يهدد بقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع المعونات المالية للفلسطينيين واتهمهم بأنهم لم يقدروا هذه المساعدات.

وفي تغريدة على تويتر، قال ترامب إن بلاده دفعت للفلسطينيين "مئات الملايين من الدولارات سنويا ولم تحصل على تقدير أو احترام".

وعبر الرئيس الأمريكي عن اعتقاده بأن الفلسطينيين لم يعودوا مستعدين للمشاركة في المباحثات مع إسرائيل بشأن السلام.

وكان الفلسطينيون قد عبروا عن غضبهم بسبب قرار ترامب الاعتراف بالقدس بما فيها الجزء الشرقي المحتل عاصمة لكيان إسرائيل.

ورفضت السلطة الفلسطينية استقبال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي الذي ينوي زيارة المنطقة الشهر الحالي.

وتساءل ترامب عن دواعي استمرار "دفع الولايات المتحدة هذه المبالغ الهائلة للفلسطينيين".

وكان محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، قد أعلن الشهر الماضي أنه السلطة لن تقبل أي خطة سلام أمريكية مقترحة. ووصف واشنطن بأنها لم تعد وسيطا أمينا في عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.