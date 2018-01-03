هزة ارتدادية ثالثة بقوة 3.2 تضرب بالبليدة

سجلت هزة إرتدادية بقوة 3.2 درجات على سلم ريشتر على الساعة الـ 07 ساو08 دقائق صباح اليوم الأربعاء بولاية البليدة.

حسب بيان اليوم لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

وأضاف البيان، أن مركز الهزة حدد موقعه بـ 3 كلم جنوب وادي جر بولاية البليدة.

وكان نفس المركز قد سجل أمس في ذات المنطقة، هزتين أرضيتين بقوة 5 و 3.4 درجات على سلم ريشتر.

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