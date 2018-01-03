(فيديو) مركز رصد الزلازل "craag" يكشف تفاصيل جديدة بخصوص "زلزال البليدة"! شاهدوا وتابعوا التفاصيل كاملة

كشف مركز البحث في علم الفلك والفيزياء والجيوفيزياء عن تفاصيل جديدة بخصوص الزلزال الذي شهدته أمس ولاية البليدة، وشعر به سكان مختلف الولايات المجاورة على غرار العاصمة و تيبازة وبومرداس وغيرها.

وقال المركز أنه جرى تسجيل حتى الآن 10 هزات ارتدادية، مركزها كلها على مستوى واد جر بالبليدة.

وأشار مطمئنا السكان أن هذا الزلزال يدخل في إطار النشاط العادي للزلازل و لا يستدعي أي خوف.

و كان نفس المركز قد سجل ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء, في ذات المنطقة, هزة أرضية بقوة 5 على سلم ريشتر في حدود الساعة التاسعة و 59 دقيقة.

ولحسن الحظ لم تخلف خسائر بشرية أم مادية حسبما أفادت به مصالح الحماية المدنية لولاية البليدة.