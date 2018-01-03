تحطم مروحية على متنها رئيس الأركان الكويتي

تعرضت مروحية عسكرية كانت تقل رئيس الأركان العامة الكويتي محمد الخضر، الأربعاء، لحادث في بنغلاديش، أدى إلى هبوطها اضطرارياً، وإصابة أحد ركابها.

وقالت إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الكويتي في بيان، إن المروحية تعرضت للاحتكاك بأشجار أثناء الهبوط، بسبب انحجاب الرؤية الناجم عن الضباب.

وأضاف البيان: "تعرضت المروحية المقلة لرئيس الأركان العامة للجيش والوفد المرافق له في جمهورية بنغلاديش لحادث أثناء هبوطها في منطقة سيليت، حيث حجب الضباب الكثيف رؤية الطيار مما أدى إلى احتكاكها بالأشجار وهبوطها قبل المهبط".

وذكر البيان، أنه لم يتم تسجيل سوى خسائر مادية وإصابات طفيفة لأحد المرافقين، وتم التأكد من سلامة الجميع.

بدوره، أجرى رئيس الأركان الخضر، اتصالاً بنائب رئيس الأركان مؤكداً له سلامة الجميع، حسب المصدر ذاته.

وأظهرت صور نشرتها رئاسة الأركان عبر حسابها على موقع تويتر انفصال ذيل المروحية، واصطدامها بالأرض.

وكان الخضر قد توجه إلى بنغلاديش الاثنين الماضي، يرافقه وفد عسكري رفيع المستوى، في زيارة تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث قضايا ذات اهتمام مشترك.