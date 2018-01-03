وزير التجارة : “لن نستورد لا السيارات ولا الحافلات ولا الشاحنات في 2018”

بن مرادي: منح رخص لاستيراد سيارات الإسعاف ومركبات تكون الدولة بحاجة إليها فقط..

قال وزير التجارة محمد بن مرادي، إن استيراد السيارات غير وارد خلال 2018، وتبقى بين أيدي الحكومة إمكانية الترخيص لبعض السيارات الخاصة عند الضرورة مثل سيارات الإسعاف ومركبات تكون الدولة بحاجة إليها.

بن مرادي وفي تصريحات للتلفزيون الجزائري أكد أن فتح استيراد هذه المركبات يكون في مزايدة علنية لإضفاء الشفافية عليها، وكرر القول إنه لن يكون هناك استيراد للسيارات ولا الحافلات ولا الشاحنات خلال 2018".

وأوضح الوزير أن الإنتاج الوطني الذي سيخرج من مصانع التركيب، قد يساهم في تغطية حاجيات السوق الوطنية من المركبات.