ترامب: لدي زر نووي "أكبر وأقوى" من زر جونغ أون

قالت كوريا الشمالية، إنها ستعيد فتح خط حدودي ساخن مع كوريا الجنوبية، الأربعاء، وذلك بعد ساعات من تصريح ساخر فيما يبدو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيه إنه يملك زراً نووياً "أكبر وأقوى" من الزر على مكتب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وصدر البيان الكوري الشمالي الذي نقله التلفزيون الرسمي بعد يوم من اقتراح سول إجراء مناقشات رفيعة المستوى وسط خلاف محتدم حول برامج بيونغ يانغ النووية والصاروخية.

كما صدر البيان بعد خطاب كيم بمناسبة العام الجديد حيث قال إنه مستعد للحديث مع سول وسيفكر في إرسال بعثة إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستقام على الجانب الآخر من الحدود في مدينة بيونغ تشانغ الشهر المقبل.

وقال مسؤولون أمريكيون، إن واشنطن لن تأخذ أي محادثات بين الكوريتين على محمل الجد إذا لم يسهم هذا الحوار في نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية. وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن بيونغ يانغ "ربما تحاول دق إسفين ما".

وقال مسؤول كوري شمالي يدعى ري سون جوون، إن كيم أصدر أوامره بإعادة فتح الخط الساخن مع كوريا الجنوبية في قرية بونمونجوم الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش الأربعاء.

وجاء القرار بعد ساعات من سخرية ترامب مجدداً من كيم على موقع تويتر.

وكتب ترامب في تغريدة يقول: "رجاء.. هلا أبلغه أحد في نظامه المنهك الجائع بأنني أيضاً لدي زر نووي لكنه أكبر وأقوى بكثير من زره كما أن زري فعال !".

وبدا أن كيم يفتح الباب أمام مناقشة المشاركة في الأولمبياد الشتوي لتكون هذه هي أول مفاوضات مباشرة بين الكوريتين منذ ما يربو على عامين، لكن زعيم كوريا الشمالية هدد بأنه سيمضي قدماً في إنتاج "كميات كبيرة" من الرؤوس الحربية النووية في تحد لعقوبات الأمم المتحدة.

وأدلى كيم بخطاب العام الجديد بعد زيادة كبيرة في إطلاق بيونغ يانغ للصواريخ في 2017 وكذلك في أعقاب التجربة النووية السادسة والأقوى للشمال. وقال كيم إن لديه زراً نووياً على مكتبه متوعداً بتطوير صاروخ له رأس نووي ويمكنه الوصول إلى الولايات المتحدة.

"جادة وصادقة"

كانت كوريا الشمالية أغلقت الخط الساخن مع الجنوب في فيفري 2016 رداً على إغلاق مجمع كايسونغ الصناعي الحدودي الذي كانت تديره الكوريتان.

وقال ري رئيس لجنة (الوحدة السلمية لوطن الآباء) في كوريا الشمالية: "صدرت أوامر مفصلة فيما يتعلق بتحديد إجراءات العمل مع حكومة كوريا الجنوبية على أن ينفذ هذا العمل بنية جادة وصادقة".

وتتولى اللجنة الكورية الشمالية القضايا المتعلقة بكوريا الجنوبية.

وأضاف المسؤول الكوري الشمالي، أن المحادثات ستهدف إلى إجراء حوار رسمي بشأن إرسال بعثة كورية شمالية إلى دورة الألعاب الشتوية في بيونغ تشانغ.

وقال مسؤول في وزارة الوحدة الكورية الجنوبية لوكالة رويترز للأنباء، إن سول مستعدة للحديث مع مسؤولي الشمال بمجرد فتح الخط الساخن. ويتابع مسؤولون حكوميون الخط الهاتفي الساخن مرتين يومياً إحداهما في الصباح والأخرى بعد الظهر.

وقال يون يانغ-تشان المتحدث باسم كوريا الجنوبية، إن قرار الشمال فتح الخط الساخن "له معنى كبير"، لأنه قد يؤدي إلى اتصال مستمر بين الجانبين.