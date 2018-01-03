لوط بوناطير : هذه أسباب الهزة الأرضية بالبليدة وهذا ما أتوقعه في مقبل الأيام

قال الفلكي لوط بوناطيرو المتابع لحركة الزلزال في الجزائر أن الهزة التي شعر بها سكان وسط الجزائر لا تستدعي القلق

وأضاف بوناطيرو في تصريح للبلاد أن الزلزال جاء بعد يوم من إكتمال البدر ، نظرا لإرتباط الهزات بمراحل إكتمال البدر ، معتبرا موقعها الجغرافي بالعادي و لا يستدعي الهلع.

و في سؤال للبلاد حول امكانية حصول هزات ارتدادية قال بوناطيرو ان هذا متوقع لكن لن تكون شديدة .

هذا و شعر سكان البليدة والولايات المجاورة بهزة أرضية في حدود الساعة العاشرة مساء الثلاثاء ، حددث شدتها بـ5 درجات على سلم ريجتر.

وحسب ما أفاد به التلفزيون الجزائري، فقد حدد مركز الهزة بـ4 كلم جنوب منطقة وادي جر في البليدة ، حيث شعر بها سكان ولايات البليدة والجزائر وتيبازة.

ولم تسجل أي خسائر بشرية أو مادية على إثر هذه الهزة الأرضية ، فيما انتشرت مصالح الحماية المدنية في المناطق التي مسّها الزلزال تحسبا لأي تدخّل، حسب ذات المصدر.