لوط بوناطير يصرح و يحذر الجزائريين: هذه أسباب زلزال البليدة ، وهذا ما أتوقعه في مقبل الأيام

قال الفلكي لوط بوناطيرو المتابع لحركة الزلزال في الجزائر أن الهزة التي شعر بها سكان وسط الجزائر لا تستدعي القلق .

وأضاف بوناطيرو في تصريح للبلاد أن الزلزال جاء بعد يوم من إكتمال البدر ، نظرا لإرتباط الهزات بمراحل إكتمال البدر ، معتبرا موقعها الجغرافي بالعادي و لا يستدعي الهلع.

و في سؤال للبلاد حول امكانية حصول هزات ارتدادية قال بوناطيرو ان هذا متوقع لكن تكون شديدة .

هذا و شعر سكان البليدة والولايات المجاورة بهزة أرضية في حدود الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء ، حددث شدتها بـ5 درجات على سلم ريجتر.

وحسب ما أفاد به التلفزيون الجزائري، فقد حدد مركز الهزة بـ4 كلم جنوب منطقة وادي جر في البليدة ، حيث شعر بها سكان ولايات البليدة والجزائر وتيبازة.

ولم تسجل أي خسائر بشرية أو مادية على إثر هذه الهزة الأرضية ، فيما انتشرت مصالح الحماية المدنية في المناطق التي مسّها الزلزال تحسبا لأي تدخّل، حسب ذات المصدر.