Une secousse tellurique a frappé, ce soir vers 22 heures la région de Blida. Il s’agit d’un séisme de 5 sur l’échelle de Richter. L’épicentre de la secousse s’est situé pas loin de la localité de Oued Djerr.

La secousse a été ressentie dans les wilayas environnantes que sont Alger et Tipaza. On ignore encore si ce mouvement a causé des dégâts humains et matériels.