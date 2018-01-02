 نــشرة جوية للأيــام القادمة ان شاء الله

نــشرة جوية للأيــام القادمة ان شاء الله

نــشرة جوية للأيــام القادمة ان شاء الله

نتوقع بحول الله عودة للأجواء الشتوية بسبب قدوم سلسلة اضطرابات جوية متفاوتة الشدة ابتداء من يوم السبت 6 جانفي 2018 بحول الله , و البداية ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة أيـام الخميس و الجمعة و صبيحة السبت على المناطق الشمالية بسبب الرياح الجنوبية الى جنوبية غربية تعمل على اثارة الغبار و الأتربة + رفع في درجة الحرارة , و مع ظهيرة السبت تبدأ الرياح الغربية / شمالية غربية تهب على المناطق الغربية معلنة على دخول كتلة هوائية باردة اضافة الى امطار غزيرة و ثلوج على المرتفعات التي يتعدى علوها بين 1000 متر الى 1200 متر , في حين المناطق الوسطى و الشرقية تبقى تشهد أجواء متقلبة و دافئة خاصة الشرقية , و مع ساعات اواخر مساء يبدأ الاضطراب الجوي يتحرك شرقا تدريجيا أي تبدأ الأمطار تصل مع أواخر مساء أو ليلة السبت على المناطق الوسطى ثم الشرقية يوم الأحد و لو بأقل حدة.
يوم الأحد سوف تعيش تبقى تعيش المناطق الوسطى و الغربية أجواء شتوية باردة و ثلوج على المرتفعات التي يترواح علوها بين 800 متر الى 1200 متر (خاصة غرب) , في حين المناطق الشرقية تتأثر بشكل خفيف أيضا , مع تعمق المنخفض نحو جنوب شرق المغرب و الجنوب الغربي للوطن و عليه أمطار ستكون حاضرة أيضا على منطقة بشار / شمال تندوق / غرداية , اضافة الى الثلوج متوقعة على جبال بشار بداية من +1000 متر و الله أعلم.
يستمر هدا الاضطراب الى غــاية الثلاتاء ان شاء الله و يبدأ تأثيره الفعلي على المناطق الشرقية يوم الاثنين بحول الله بأمطار معتبرة و ثلوج خاصة الأوراس و البابور ان شاء الله , سنوافيكم بخصوص أيــام الاثنين و الثلاتاء مع اقتراب المدة أكثر.

درجات الحرارة سوف تعرف انخفاض محسوس خاصة أيـام الأح و الاثنين و الثلاتاء القادم بحيث تترواح بين 10° الى 16° بالسواحل , بين 2° الى 12° بالداخل , و بين 8° الى 26°بالمناطق الجنوبية.

زوابع رملية قوية متوقعة على وسط الصحراء و الجنوب الشرقي اضافة الى أقصى الجنوب الجزائري بحيث نتوقع أن تصل سرعة الرياح بين 50كم/سا الى 70كم/سا خاصة أيـام السبت و الأحد.

الولايــات المعنية بالأمطار يوم السبت و الأحد : وهران , تلمسان , البيض , النعامة , الأغواط , سعيدة , تيارت ’ تيسمسيلت , شلف , غيليزان , عين تيموشنت , معسكر , سيدي بلعباس , تيبازة , العاصمة , بومرداس , تيزي وزو , بشار , غرداية , شمال تندوف , شمال أدرار , مستغانم , سيدي بلعباس , بجاية , مسيلة , الجلفة , عين دفلى , المدية , البليدة , سطيف , سكيكدة , جيجل , خنشلة , باتنة , تبسة , قسنطينة , ميلة , برج , بويرة , سوق اهراس , أم بواقي , عنابة , قالمة , الطارف , مسيلة.

الولايات المعنية بالثلوج يوم السبت بين 1000متر / 1200 متر : شمال الأغواط , النعامة , تلمسان , تيسميلت , تيارت , شمال البيض , سعيدة , جنوب سيدي بلعباس.
الولايات المعنية بالثلوج يوم الأحد بين 800 متر الى 1200 متر : الأطلس البليدي , بشار , النعامة , تلسمان , الأغواط , سعيدة , سيدي بلعباس , جنوب معسكر , تيسمسيلت , تيارت , الأوراس , البابور , المدية , الجلفة , شمال البيض , زكار.

هذا كله و الله أعلم

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