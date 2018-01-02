نــشرة جوية للأيــام القادمة ان شاء الله

نتوقع بحول الله عودة للأجواء الشتوية بسبب قدوم سلسلة اضطرابات جوية متفاوتة الشدة ابتداء من يوم السبت 6 جانفي 2018 بحول الله , و البداية ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة أيـام الخميس و الجمعة و صبيحة السبت على المناطق الشمالية بسبب الرياح الجنوبية الى جنوبية غربية تعمل على اثارة الغبار و الأتربة + رفع في درجة الحرارة , و مع ظهيرة السبت تبدأ الرياح الغربية / شمالية غربية تهب على المناطق الغربية معلنة على دخول كتلة هوائية باردة اضافة الى امطار غزيرة و ثلوج على المرتفعات التي يتعدى علوها بين 1000 متر الى 1200 متر , في حين المناطق الوسطى و الشرقية تبقى تشهد أجواء متقلبة و دافئة خاصة الشرقية , و مع ساعات اواخر مساء يبدأ الاضطراب الجوي يتحرك شرقا تدريجيا أي تبدأ الأمطار تصل مع أواخر مساء أو ليلة السبت على المناطق الوسطى ثم الشرقية يوم الأحد و لو بأقل حدة.

يوم الأحد سوف تعيش تبقى تعيش المناطق الوسطى و الغربية أجواء شتوية باردة و ثلوج على المرتفعات التي يترواح علوها بين 800 متر الى 1200 متر (خاصة غرب) , في حين المناطق الشرقية تتأثر بشكل خفيف أيضا , مع تعمق المنخفض نحو جنوب شرق المغرب و الجنوب الغربي للوطن و عليه أمطار ستكون حاضرة أيضا على منطقة بشار / شمال تندوق / غرداية , اضافة الى الثلوج متوقعة على جبال بشار بداية من +1000 متر و الله أعلم.

يستمر هدا الاضطراب الى غــاية الثلاتاء ان شاء الله و يبدأ تأثيره الفعلي على المناطق الشرقية يوم الاثنين بحول الله بأمطار معتبرة و ثلوج خاصة الأوراس و البابور ان شاء الله , سنوافيكم بخصوص أيــام الاثنين و الثلاتاء مع اقتراب المدة أكثر.

درجات الحرارة سوف تعرف انخفاض محسوس خاصة أيـام الأح و الاثنين و الثلاتاء القادم بحيث تترواح بين 10° الى 16° بالسواحل , بين 2° الى 12° بالداخل , و بين 8° الى 26°بالمناطق الجنوبية.

زوابع رملية قوية متوقعة على وسط الصحراء و الجنوب الشرقي اضافة الى أقصى الجنوب الجزائري بحيث نتوقع أن تصل سرعة الرياح بين 50كم/سا الى 70كم/سا خاصة أيـام السبت و الأحد.

الولايــات المعنية بالأمطار يوم السبت و الأحد : وهران , تلمسان , البيض , النعامة , الأغواط , سعيدة , تيارت ’ تيسمسيلت , شلف , غيليزان , عين تيموشنت , معسكر , سيدي بلعباس , تيبازة , العاصمة , بومرداس , تيزي وزو , بشار , غرداية , شمال تندوف , شمال أدرار , مستغانم , سيدي بلعباس , بجاية , مسيلة , الجلفة , عين دفلى , المدية , البليدة , سطيف , سكيكدة , جيجل , خنشلة , باتنة , تبسة , قسنطينة , ميلة , برج , بويرة , سوق اهراس , أم بواقي , عنابة , قالمة , الطارف , مسيلة.

الولايات المعنية بالثلوج يوم السبت بين 1000متر / 1200 متر : شمال الأغواط , النعامة , تلمسان , تيسميلت , تيارت , شمال البيض , سعيدة , جنوب سيدي بلعباس.

الولايات المعنية بالثلوج يوم الأحد بين 800 متر الى 1200 متر : الأطلس البليدي , بشار , النعامة , تلسمان , الأغواط , سعيدة , سيدي بلعباس , جنوب معسكر , تيسمسيلت , تيارت , الأوراس , البابور , المدية , الجلفة , شمال البيض , زكار.

هذا كله و الله أعلم