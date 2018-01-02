بن طالب يستأنف تدريباته مع شالكه 04 بعد شهرين من الغياب

شالكه يحتل المركز الثاني في البندسليغا خلف البايرن

عرفت الحصة التدريبية التي أجرتها تشكيلة شالكه 04 الألماني، صبيحة أمس، بمدينة بينيدورم الإسبانية، التحاق الدولي الجزائري، نبيل بن طالب، الذي استأنف تدريباته رفقة زملائه في أول حصة له بعد غياب طويل، وهي العودة التي سجل على إثرها الطاقم الفني للنادي الألماني إرتياحه لعودة متوسط ميدان "الخضر" والتي تزامنت مع التربص التحضيري المغلق الذي يجريه النادي في إسبانيا، تحسبا لمرحلة الإياب من "البوندسليغا".

وكان اللاعب السابق لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، قد غاب عن صفوف ناديه منذ نهاية أكتوبر الماضي، بِسبب تعرّضه إلى إصابة أجبرته على العلاج والراحة، ثم إجراء المران الفردي، وكذلك الإبتعاد عن المنتخب الوطني الجزائري وعدم خوض مقابلتَي نيجيريا وجمهورية إفريقيا الوسطى، في نوفمبر الماضي، حيث كانت مباراة شالكه 04 والضيف فولفسبورغ في الـ 28 من أكتوبر الماضي، بِرسم الجولة العاشرة من عمر بطولة ألمانيا، آخر لقاء شارك فيه الدولي الجزائري مع فريق الأزرق والأبيض.

جدير بالذكر، أن فريق شالكه 04 سيستأنف مشواره في "البوندسليغا" بِتاريخ 13 جانفي الحالي، لمّا يتبارى مع المضيف لايبزيغ، بِرسم الجولة الـ 18. عِلما أن شالكه 04 يتواجد ثانيا بِرصيد 30 نقطة، مُتخلّفا عن الرائد بايرن ميونيخ بِفارق 11 نقطة، ويحتل لايبزيغ المركز الخامس بِمجموع 28 نقطة.