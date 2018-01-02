الجيش يعلن حالة استنفار قصوى على الحدود الشرقية

أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، العميد خليفة الشيباني، بأن قوات الأمن المشتركة تمكنت من إلقاء القبض على إرهابي جزائري خطير ينتمي إلى تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” ومبحوث عنه منذ 10 سنوات، دون أن يعطي تفاصيل أكثر عن هويته ومكان توقيفه بدقة.

وأكد المسؤول التونسي في برنامج بثته إذاعة “شمس آف آم” التونسية، أنه “تم خلال الأسبوع الأخير من العام المنقضي (من 23 ديسمبر إلى 31 ديسمبر 2017) القبض على 41 عنصرا تكفيريا”.

وأوضح العميد خليفة الشيباني أنه تم خلال الفترة نفسها القبض على إرهابي خطير جزائري الجنسية كان تابعا لتنظيم القاعدة ثم انفصل عنه وهومحل تفتيش منذ 10 سنوات وكان ينوي الدخول إلى التراب التونسي”.

ودفعت التحركات الإرهابية على مستوى المرتفعات الجبلية المشتركة بين البلدين وخاصة بجبال الشعانبي وما جاورها، قوات الجيش إلى اتخاذ مخطط خاص يقضي برفع تعداد أعوان الدرك وتدعيمه بمعدات جديدة دخلت حيز الخدمة العملية مؤخرا من أجل تنفيذ خدمات مراقبة نهارية وليلية.

واطلع وفد عسكري عن سيرورة عمليات التمشيط على طول الشريط الحدودي بما فيها استعمال المراقبة الجوية بطائرات الهيلكوبتر لحماية الحدود من أي تسلل أو اختراقات محتملة من طرف جماعات إرهابية تونسية يحتمل فرارها إلى التراب الجزائري.

وأشارت مصادر “البلاد” إلى أن الجيش الجزائري زاد من وتيرة أعمال المراقبة في اليومين الأخيرين تحسباً لأي تطورات عسكرية، خصوصا مع رصد تحركات مكثفة على طول الخط الممتد من محور ولاية القصرين التونسية حتى مرتفعات ولايتي جندوبة والكاف التونسيتين. وتابعت ذات المصادر أن إجراءات المراقبة غير المسبوقة شملت كل النقاط الحدودية الحساسة، بما فيها النقاط والثغرات التي اعتاد أن يسلكها مهربو الوقود والمخدرات التي قد تلعب الدور اللوجستيكي للجماعات الإرهابية في الضفتين.

وشملت الطلعات الجوية أقصى حدود بلدية عين الكرمة في الطارف، مرورا ببلدية عين قشة في تبسة وانتهاء بأقصى حدود البلديات القريبة من التراب التونسي في ولاية الوادي.

وأفادت مصادر موثوقة لـ«البلاد” بأن وزارة الدفاع الوطني وضعت جميع القوات العاملة على الشريط الحدودي مع تونس محل استنفار دائم. ويتوخى القائمون على الجيش الوطني الشعبي الحصول على تقارير ميدانية حول مدى استجابة الوسائل المسخرة للجانب العملياتي في تسيير مخطط الجيش “المستعجل” لمراقبة الحدود، قياسا لتطورات في الجبهة الشرقية على الحدود مع تونس.