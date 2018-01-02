بيان هام….. هدا هو جديد “اتصالات الجزائر” بخصوص فواتير الهاتف والانترنت!

جديد "اتصالات الجزائر" بخصوص فواتير الهاتف والانترنت!

أطلقت اتصالات الجزائر خدمة مجانية جديدة تمكن من تلقي الزبون لرسالة نصية قصيرة لإعلامه بمبلغ فاتورة الهاتف وآخر أجل لتسديدها, حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان من المجمع.

وجاء في البيان أن "اتصالات الجزائر أطلقت عملية إرسال تبليغات استلام الفواتير الهاتفية عبر الرسائل النصية القصيرة sms لزبائنها و بفضل هذه الخدمة يتلقى الزبون رسالة نصية قصيرة تعلمه بمبلغ فاتورته وآخر أجل لتسديدها".

وللاستفادة من هذه الخدمة, التي تمكن أيضا من الاطلاع على كافة المستجدات المتعلقة بالعروض والعروض الترويجية، تدعو اتصالات الجزائر كل زبائنها الى "التقرب من الوكالة التجارية لتقديم و تسجيل رقم الهاتف المحمول الخاص به أو الاتصال بخدمة الزبائن بتشكيل الرقم 12", يضيف نفس البيان.