الجوية الجزائرية تسعى لاقتناء أسطول ظخم من الطائرات الجديدة لاقتحام السوق الدولية .. هل ستنافس القطرية و الامارات فلاي و لوفتانزا !

15 طائرة سيتم استقدامها من أجل توسيع أسطول الشركة، في حين أن ال20 المتبقية سيتم استقدامها من اجل استبدال الطائرات القديمة.

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن مخططها الخاص بتدعيم أسطولها الجوي من الطائرات إلى غاية سنة 2025.

وفي حوار للمدير العام للشركة بخوش علاش مع مجلة "فوربس" الأمريكية، قال أن الشركة تسعى لاقتناء 35 طائرة جديدة حتى مطلع 2025.

وحسب شروحات علاش فإن 15 طائرة سيتم استقدامها من أجل توسيع أسطول الشركة، في حين أن الـ 20 المتبقية سيتم استقدامها من اجل استبدال الطائرات القديمة.

وأكد علاش في ذات الحوار أن الجوية الجزائرية ترغب في فتح خطوط نحو نيويورك الأمريكية.