مناقصة لمنح رخص لاستيراد السيارات في 2018.. وهؤلاء هم المعنيون بعمليات الاستيراد

أعلنت وزارة التجارة عن منح رخص استيراد السيارات و المركبات برسم عام 2018 ، عن طريق صيغة المناقصة، لاستيراد حصة من المركبات السياحية و النفعية و تلك الخاصة بنقل الأشخاص و السلع و البضائع.

وجاء في بلاغ لوزارة التجارة ، صدر أمس الإثنين 01 جانفي 2018 ، أنه سيتم تخصيص حصة كمية لاستيراد المركبات لا سيما السيارات السياحية ، و سيارات نقل السلع ،و سيارات نقل الأشخاص، على أن يكون الحصول على رخص الاستيراد عن طريق المناقصة و على أساس سعر افتتاحي طبقا إلى دفتر الشروط المصادق عليه عن طريق القرار الوزاري المشترك الذي يحدد شروط وكيفيات الحصولعن طريق المزاد العلني على الحصص المحددة لاستيراد المركبات.

وأضاف ذات المصدر ، أن تقديم العروض من أجل الحصول على حصص الاستيراد سيقتصر على المتعاملين الاقتصاديين الذين يتعلق نشاطهم الاقتصادي للإنتاج و التوزيع مباشرة بالمنتوجات التي تخضع للحصص المفتوحة .