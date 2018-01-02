قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس ، أن الأفلان لا يعارض قرارات الوزير الأول بخصوص توقيع ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، على اعتبار أن أويحيى لم يعلن خوصصة المؤسسات العمومية، بل دعا الخواص إلى الشراكة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية التي تعاني صعوبات مالية ، على حدّ تعبيره ، وذلك عشية اجتماع يعقده ولد عباس غدا الأربعاء مع رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد وممثل المركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد.

و نفى ولد عباس، في تصريح لقناة "الشروق نيوز" ، أن يكون لقاءه المرتقب هذا الأربعاء مع أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين "ثلاثية موازية" لتلك المنعقدة قبل أيام مع الوزير الأول أحمد أويحيى، مضيفا أن هذا اللقاء يدخل في إطار الحوار والدفاع عن المكاسب الاجتماعية للجزائريين، حسبه.

وحول لقائه بالوزير الأول أحمد اويحيى، في اجتماعه مع أحزاب الموالاة، فيما يتعلق بقرارات الحكومة المتعلقة بطبع النقود لامتصاص الأزمة، قال ولد عباس إنه أبلغه مازحا : "إن ما أشعلته بتصريحاتك التخويفية سيقوم الأفلان بإخمادها".

لهذه الأسباب أقيل تبون..وقرار الرئيس بخصوص الأمازيغية وضع حدّا للمتأمرين

كما عاد الأمين العام للأفلان إلى إنهاء مهام الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون، حيث قال ولد عباس: "إن الرئيس كان يتابع عن كثب عمل تبون، وعندما بلغ الأمر الإخلال بتوازنات الدولة بالإضافة إلى معطيات دقيقة عن بعض التجاوزات، أشهر الرئيس سيف الحجاج وقام بتنحية عبد المجيد تبون"، على حدّ تعبيره.

وبخصوص قرار الرئيس الأخير المتعلق بترقية الأمازيغية واعتبار 12 يناير يوما وطنيا ، قال ولد عباس إنه "قرار حكيم، وجاء لوضع حد لبعض المتآمرين الذين أرادوا استغلال هذه القضية عبر خلق البلبلة والفوضى في منطقة القبائل".