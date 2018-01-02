برنامج "خاص" للاحتفال بمناسبة رأس السنة الأمازيغية

وزير الثقافة عز الدين ميهوبي يكشف:

كشف وزير الثقافة عز الدين ميهوبي ، اليوم الثلاثاء ، عن تسطير برنامج خاص لإحياء مناسبة رأس السنة الأمازيغية ، بعد إقرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم 12 يناير عطلة مدفوعة الأجر.

وقال ميهوبي ، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، إن "هذا البرنامج يتضمن تنظيم أسبوع ثقافي بكل ولايات الوطن للتعريف بالثقافة الوطنية الأمازيغية"، مؤكدا جاهزية مصالحه للاحتفاء بهذه المناسبة.

وأضاف وزير الثقافة ، أنه تم توجيه تعليمات بضرورة تكييف كل الفعاليات الوطنية والدولية والمحلية بتخصيص حيز للثقافة الأمازيغية ،إلى جانب انه هناك تنسيق مع وزارة الخارجية لتنظيم عديد الفعاليات للتعريف أكثر بالأمازيغية في الخارج.