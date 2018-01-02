رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية يهاجم اعلان بوتفليقة ترسيم 12يناير يوم وطني !

رفض رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية، شافع بوعيش، تثمينات أحزاب الموالاة ومعها الحكومة، للدور الذي لعبه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في ترقية الهوية الأمازيغية للشعب الجزائري.

هاجم بوعيش في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، من ثمنوا إعلان الرئيس بوتفليقة، عن ترسيم تاريخ 12 جانفي يوما وطنيا يعطل فيه المواطنون عن العمل مقابل أجرة مدفوعة للاحتفال برأس السنة الأمازيغية وكذا الإعلان عن إنشاء الأكاديمية الوطنية لترقية اللغة الأمازيغية.

وكتب رئيس المجموعة البرلمانية الافافاس والنائب عن ولاية بجاية: “الذي يعتقد أن بوتفليقة هو الذي اهدانا يناير يوم عطلة مدفوعة الأجر مثله مثل من يؤمن بأن فرنسا هي التي منحتنا الاستقلال”.

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