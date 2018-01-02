بالفيديو.. كهذا تم ترحيل الحراڤة الجزائريين من سجن”أرشيدونا” بإسبانيا

أقدمت السلطات الإسبانية، على ترحيل الحراڤة الجزائريين، من مركز إعتقالهم بسجن أرشيدونا بمدينة مالاقا، حسب وسائل إعلام إسبانية.

وأحضرت السلطات حافلتين لنقل الشبان الجزائريين.

وهذا بعد الإعتداءات التي طالت عشرات الشبان الجزائريين من طرف عناصر الأمن الإسباني، وأدّت إلى مقتل الحراڤةالجزائريين.

وتجمهر متضامنون إسبان أمام سجن أرشيدونا في مالاقا لرفضهم عن طريقة التعنيف.

وتظهر فيديوهات نشرتها الصحافة الإسبانية، حافلات تقل الحراقة الجزائريين تغادر سجن أرشيدونا.

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