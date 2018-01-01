مبنى بريد الجزائر مهدد بسبب الأشغال المتوقفة بالمقر الجديد للجوية الجزائرية

تسببت الأشغال المتوقفة منذ سنوات في ورشة بناء المقر العام الجديد للجوية الجزائرية بحي الأعمال بباب الزوار، في خسائر معتبرة بمبنى المديرية العامة للجارة بريد الجزائر، ما تسبب في انهيار الطريق وتصدع الجدار الفاصل وغلق مؤقت لموقف السيارات السفلي (تحت أرضي) للشركة مخافة انهيارات محتملة.

وكإجراء وقائي لجأت المديرية العامة لبريد الجزائر إلى إصدار تعليمة مستعجلة بغلق موقف السيارات (حظيرة) تحت أرضي، أمام مركبات المؤسسة أو سيارات الموظفين على حد سواء، وتحويل ركن السيارات على الأرضية المجاورة التابعة لسلطة الضبط للبريد والمواصلات.

وتشير تعليمة صادرة عن مديرية الأمن الداخلي وامن المنشآت والمحيط لبريد الجزائر تحت رقم 1284 مؤرخة في 31 ديسمبر 2017، تحوز "الشروق" نسخة منه، إلى أنه تبعا لهبوط الأتربة وانهيار وتصدع الحائط الخارجي الشرقي (الفاصل ما بين الجوية الجزائرية وبريد الجزائر)، فإن موقف السيارات تحت أرضي سيتم غلقه إلى غاية الانتهاء من أشغال الإصلاح.

وتظهر صور بحوزة "الشروق" كيف أن الطريق المؤدية إلى الموقف السفلي للسيارات بمقر بريد الجزائر قد تضررت وهبط مستوى الأتربة، وتصدع الجدار الفاصل بين الشركتين بشكل ملحوظ أدى إلى ميلان الجدار.

أما من الناحية المقابلة، أي جهة الجوية الجزائرية فتظهر الصور التي بحوزتنا أعمدة إسمنتية في حالة يرثى لها وقد هبط مستوى الأتربة وانكشفت الأعمدة، إضافة إلى حفرة كبيرة يتجاوز عمقها الستة أمتار.

وتوقفت الأشغال بالمقر العام للجوية الجزائرية بحي الأعمال بباب الزوار منذ 2012 بعد خلاف مع الشركة الكندية المنجزة "أس.أم.إي"، وتم حل العقد بين الطرفين ولجأت بعدها إلى التحكيم الدولي، الذي منحها تعويضا قبل أشهر بقيمة 15.6 مليون دولار كندي.

ومن المنتظر أن تعلن الشركة في غضون أشهر عن مناقصة جديدة لتعيين شركة تتكفل باستكمال أشغال المبنى، الذي مازال عبارة عن هيكل إسمنتي وخرسانة حديدية وشوه المنظر العام للمكان، خاصة انه يتواجد بجوار الطريق السريع المؤدي إلى المطار.