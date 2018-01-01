مواطنون يعتدون على رئيس بلدية الظهرة في الشلف ويدخلونه الإنعاش



تعرّض رئيس بلدية الظهرة في الشلف المنتمي إلى حزب المستقبل، الإثنين، إلى اعتداء خطير، بعد ما اعترض مجموعة من المعارضين لتنصيبه على رأس البلدية طريقه، وراحوا يمطرونه بوابل من الحجارة، ما أدى إلى إصابته بجروح متفاوتة الخطورة، فضلا عن تحطيم سيارته.

أخذت حالة الاحتقان التي واكبت الإفراج عن نتائج الانتخابات المحلية في بلدية الظهرة، منحى خطيرا؛ فبعد أيام من الاحتجاج بالاعتصام أمام مبنى البلدية، رفضا لتنصيب رئيس البلدية الحالي، عرفت الأوضاع انزلاقا خطيرا، حيث أقدم، مجموعة من المواطنين المناوئين للمير، على اعتراض طريقه بين بلدية توقريت ومقر مسكنه ورشقه بالحجارة. ولم يكتفوا بذلك، بل عمدوا إلى ضربه بالعصي، مسببين له جروحا بالغة الخطورة وتحطيم سيارته كليا، لينقل الضحية على جناح السرعة إلى غرفة الإنعاش بعيادة توقريت.

"الشروق" اتصلت هاتفيا برئيس البلدية عبد الباقى قريش المعتدى عليه، فور خروجه من الإنعاش، حيث أكد تعرضه للضرب وتحطيم سيارته من قبل مجموعة من الرافضين لنتائج الانتخابات الأخيرة، التي أفرزت تفوق حزب المستقبل على منافسه من حزب التجمع الوطني الديمقراطي بمقعد واحد. وكانت بلدية الظهرة، قد شهدت أعمال عنف وشغب وحرق، حيث منع المئات من المتظاهرين تنصيب رئيس البلدية وكذا ولوجه مكتبه، قبل أن تتطور الأمور إلى الأخطر بالاعتداء عليه وتخريب سيارته.