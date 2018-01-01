فيديو/ قصة نجاح مذهلة وشيقة لجزائري عاش 30 عاما في بريطانيا - بدأ من الصفر

قصة نجاح مذهلة لجزائري عاش 30 عاما في بريطانيا - بدأ من الصفر

شكير دحماني جزائري متعدد المواهب والوظائف، قصة نجاحه لا تصدق فقد تمكن من التفوق في بريطانيا في عدة مجالات، يعمل في المجال الأمني على أعلى مستوى مع الانتربول وأيضا ضمن فريق قوات خاصة تسهر على أمن العائلة الملكية في بريطانيا وذلك في عدة مناسبات كما أنه عمل في مجال الإسعاف والرعاية الصحية ويعمل أيضا مع نادي ميلوول الإنجليزي كخبير في التحضير البدني والاسترجاع وهو أيضا مصور معتمد لدى الفيفا إذ يقوم بتغطية عدة مباريات في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والمونديال وعدة مناسبات كروية كبيرة. وفي نفس الوقت فتح عيادة خاصة بالحجامة في لندن يشرف عليها شخصيا والتكاليف رمزية وغير إجبارية. يزور شكير الجزائر بانتظام ويقوم بأعمال خيرية كثيرة خاصة مع أبناء حيه في رويسو.

من تصوير وتركيب فريق اللقطة