جيجل: تدمير ستة مخابئ للإرهابيين

دمّرت مفرزة للجيش الوطني الشّعبي بجيجل في إطار مكافحة الإرهاب ستة مخابئ للإرهابيين.المخابئ تحوي قنبلتين وكمية من الذخيرة ونظارة ميدان وألبسة وأفرشة.بالإضافة، إلى كميات معتبرة من المواد الغذائية والأدوية وأغراض أخرى.من جهة أخرى، ضبطت مفرزة أخرى للجيش بعين قزام مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف. وكمية من الذخيرة ومركبة رباعية الدفع.

وأوقف عناصر الدرك الوطني شخصا بحوزته سلاحا ناريا بميلة.

فيما تم توقيف (14) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من عين قزام وعين تموشنت وأدرار.