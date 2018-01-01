وفاة 10 أشخاص وإصابة 17 آخرين بجروح خطيرة خلال 24 ساعة الأخيرة

توفي 10 أشخاص، وأصيب 17 آخرين بجروح خطيرة، خلال 24 ساعة الأخيرة، عبر 8 حوادث مرور.وأفادت اليوم الإثنين، مصالح الحماية المدنية، أن أثقل حصيلة سجلت بولاية المسيلة، أين توفي شخصين، وأصيب 3آخرين بجروح خطيرة.تليها ولاية ورقلة بوفاة شخصين وجرح شخص آخر، وولاية أم البواقي شهدت وفاة شخصين إثر إنقلاب سيارة سياحية.

كما سجلت ذات المصالح، خلال نفس الفترة، 1901تدخل في مناطق مختلفة من الوطن،وشملت هذه التدخلات مختلف مجالات أنشطة الحماية.