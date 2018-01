في أول أيام 2018 : العالم على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة

يشهد سكان العالم اليوم الاثنين، أول ظاهرة فلكية نادرة، وذلك مع بداية العام الجديد 2018.

بحسب ما نشرته وكالة "ناسا" الفضائية، فإن الأول من شهر جانفي، سيشهد ظهور ما يسمى بـ"القمر العملاق"، المعروف بأنه أكبر حجما وإضاءة.

وأضافت أن "القمر العملاق" يعتبر الأكبر حجما، لأنه الأقرب إلى الأرض منذ عام 1948.

ومن الممكن أن تشاهد "القمر العملاق" من جديد في 31 جانفي، إذا لم تتمكن من مشاهدته أول أيام العام الجديد 2018، ولكن في المرة الثانية سيحمل اسم "القمر العملاق الأزرق".

According to NASA, January’s first full moon — nicknamed a wolf moon — will take place on January 1 and it will be a supermoon. It’ll be the first of 2018 and it will be closely followed by another just weeks later.https://t.co/6bLlVWkQuQ pic.twitter.com/wfszYQ6uVv