شاهد بالفيديو: كوريا الجنوبية تبدأ السنة الجديدة بعرض ضوئي وعرض للألعاب النارية

بدأت كوريا الجنوبية السنة الجديدة بعرض ضوئي وعرض للألعاب النارية من لوتي وورلد تاور في سول.

وبعد أن قضوا سنة مرهقة شهدت الإطاحة برئيستهم في فضيحة فساد وإطلاق كوريا الشمالية المسلحة نوويا لصاروخ بعد آخر، يدخل الكوريون الجنوبيون 2018 وهم في حاجة إلى إلهاء سعيد، وقد تفعل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية القادمة ذلك.

وكان آلاف الناس يملأون الشوارع بالقرب من مبنى بلدية مدينة سول لحضور حفل قرع جرس تقليدي لدخول العام الجديد.

وتضمنت مجموعة الشخصيات البارزة التي اختيرت لقرع جرس بوزينغاك القديم في منتصف الليل سوهورانغ وباندابي، وهما النمر والدب تميمتا دورة الألعاب الشتوية والباراليمبية في بيونغتشانغ في فيفري ومارس.