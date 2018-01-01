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المواطنون يستنكرون ارتفاع أسعار النقل...الشهرية قليلة وأصبحت لا تكفينا
إستنكر المواطنون قرار الوزارة وممثلي نقابات الناقلين الرامي إلى رفع تسعيرة النقل بداية من 10 جانفي المقبل.
وقال محمد بلال رئيس الإتحاد الوطني للناقلين الجزائريين، أنه تم عقد إجتماع بين الوزارة و ممثلينقابات النقل.
من أجل الزيادة في تسعيرة النقل الحضري و الشبه الحضري .
وقال محمد بلال رئيس الإتحاد الوطني للناقلين الجزائريين، أنه تم عقد إجتماع بين الوزارة و ممثلينقابات النقل.
من أجل الزيادة في تسعيرة النقل الحضري و الشبه الحضري .
والتي سوف تدخل حيز التنفيد يوم 10 جانفي نتيجة إرتفاع أسعار الوقود .
كما قدرت الزيادة ب 5 دنانير مقابل زيادة 15 بالمائة بالنسبة للنقل بين الولايات.
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