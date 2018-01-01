بطولة إفريقيا للشطرنج (وسطيات): الجزائرية لينا نصر تتوج بالميدالية الذهبية في لومي

توجت لاعبة الشطرنج, الجزائرية لينا نصر بالميدالية الذهبية للبطولة الإفريقية (وسطيات) التي جرت من 20 إلى 30 ديسمبر بلومي (الطوغو), حسب ما علمت (واج) يوم الأحد لدى الاتحادية الجزائرية للشطرنج.

وصرح رئيس الاتحادية براهيم جلول الذي خلف في شهر فبراير الماضي, في هذا المنصب, سمير زردالي ما يلي: "إنه إنجاز كبير, خاصة و ان نتائج اللاعبات الوسطيات لم تكن أبدا في مستوى التطلعات. إنها نتيجة ممتازة ستحفز كثيرا لاعبينا تحسبا للاستحقاقات القادمة".

وقد سجلت لينا نصر (14 سنة) سيطرة مطلقة في لومي بعدما فازت بكل مبارياتها و عددها 9 خاضتها في ظرف عشرة أيام, حيث لعبت قرابة 36 ساعة تطلبت الكثير من التركيز, مما جعلها تحظى بلقب (استاذة دولية) و تفتك تأهلها لبطولة العالم 2018 للوسطيات.