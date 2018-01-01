كيم جونغ-اون في رسالة لمناسبة العام الجديد: الزر النووي موجود دائما

أعلن الزعيم الكوري الشمالي الإثنين في رسالته للعام الجديد، أن زرّ إطلاق السلاح النووي موجود على مكتبه.وأضاف الزعيم المثير للجدل، أن على بلاده أن تنتج كميات كبيرة من القنابل النووية والصواريخ.

وأكد كيم جونغ أون، أن كوريا الشمالية تملك قوة ردع قوية تستطيع منع الولايات المتحدة من اللعب بالنار.

وأعلن الزعيم الكوري الشمالي في قبل يومين أن بلاده أصبحت دولة نووية.

بعدما اختبرت بنجاح صاروخا قادرا على إصابة أي مكان في الولايات المتحدة.