الأمين العام للأمم المتحدة يقول إن العالم يواجه أخطارا غير مسبوقة

ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي التحرك لمواجهة التهديدات التي تعصف بالسلام حول العالم، وحذر في بيانه للعام الجديد من تعميق الصراعات واثارة المخاوف بشأن أسلحة الدمار الشامل.

وقال الأحد إن الصراعات تعمقت وإن أخطارا جديدة ظهرت، فالقلق العالمي حول الأسلحة النووية هو الأعلى منذ الحرب الباردة، والتغير المناخي يتحرك بسرعة أكبر من سرعة جهودنا، بينما تزداد أوجه عدم المساواة، ونرى انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى العمل الجماعي المشترك ليكون باستطاعته التغلب على جميع التحديات، وحث زعماء الدول على تقريب المواقف وتقليل الخلافات.

وشدد غوتيريش على أهمية إعادة بناء الثقة بجلب الناس معا حول الأهداف المشتركة.