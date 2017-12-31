القبض على عصابة تروج نقود مزورة في الأسواق من بينهم طالبة جامعية

من المقرر أن تفتح محكمة الجنايات بالدار البيضاء، ملف عصابة إجرامية، حاولت إغراق السوق الوطنية بعملة مزورةمن فئة 1000دينار.وتنشط العصابة التي تضم 8 أفراد، بينهم طالبة جامعية غير موقوفة، والبقية موقوفين بسجن الحراش وسجن تيجلابين.داخل الإقليم الوطني عبر محور بئر خادم بالعاصمة وحمادي ببومرداس، تم توقيفهم وتوجيه لهم تهم تكوين جماعة أشرار.

من أجل ارتكاب جنايات ضد الأموال، جناية تزوير وبيع أوراق نقدية مزورة داخل الإقليم الوطني.