شاهد بالفيديو / في ظل الأزمة بين البلدين.. الشاب خالد يرفع العلم التونسي خلال حفلته في الإمارات

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحفلة التي أحياها الشاب خالد بالقرية العالمية بدبي ليلة أمس السبت و هو يحمل علم تونس.

وتظهر المشاهد أن ملك الراي الجزائري، قام برفع العلم الجزائري و المغربي و التونسي خلال أداه لإحدى أغنيه الشهيرة، مما زاد حماس الجمهور.

ويأتي هذا في ظل الأزمة التي اندلعت مؤخرا بين البلدين على خلفية منع الخطوط الإماراتية سفر التونسيات إلى دبي، ما أثار ضجة كبرى.